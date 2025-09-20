Россия массированно атаковала Днепропетровскую область. Погиб человек, еще 26 пострадали

В ночь на 20 сентября россияне ударили по Днепропетровской области ракетами и дронами

Последствия атаки (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Российская армия в ночь на 20 сентября массированно атаковала Днепропетровскую область. В результате обстрела погиб человек, еще 13 пострадали, сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

По данным Лысака, враг направил на область беспилотники и ракеты. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек в тяжелом состоянии.

Лысак отметил, что в Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне попали ракетой в многоэтажку. Подробностей атаки он не предоставил.

Лысак также добавил, что в Павлограде атаковали предприятие. Там тоже возник пожар.

По Никопольскому району российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру и Покровской общине. Загорелся частный дом.