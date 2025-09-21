Росіяни вдалися до нового виду атаки під час удару по Ніжину 19 вересня
19 вересня російські загарбники застосували новий вид атаки по Ніжину Чернігівської області, зокрема, скинувши з дрона невідомі вибухові речовини. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола в ефірі Суспільного.
За його словами, інцидент стався на одній з центральних вулиць Ніжина.
"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини", – зауважив Кодола.
Мер додав, що внаслідок цієї атаки РФ обійшлось без постраждалих та пошкоджених машин.
Попри те, що Росія в серпні збільшила кількість атак дронами на Чернігівщині, це не означає підготовки до потенційного наступу в області, розповіли LIGA.net представники Сил оборони та військові оглядачі.
Ввечері 19 вересня патрульні поліціянти та медики опинились під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника у Чернігівській області: було пошкоджено службове авто правоохоронців та машина "швидкої".
- У ніч проти 21 вересня окупанти атакували Чернігівщину дронами, через що зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури у Ніжині. Загарбники повторно атакували вогнеборців, коли ті прибули на місце – поранено двох рятувальників.
