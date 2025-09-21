Росіяни вдалися до нового виду атаки під час удару по Ніжину 19 вересня

Загарбники скинули невідомі вибухові речовини на одну з центральних вулиць міста на Чернігівщині

Російський загарбник (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

19 вересня російські загарбники застосували новий вид атаки по Ніжину Чернігівської області, зокрема, скинувши з дрона невідомі вибухові речовини. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола в ефірі Суспільного.

За його словами, інцидент стався на одній з центральних вулиць Ніжина.

"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини", – зауважив Кодола.

Мер додав, що внаслідок цієї атаки РФ обійшлось без постраждалих та пошкоджених машин.