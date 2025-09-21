У Чернігівській області Росія завдала повторного удару по поліції та медикам

Обстрілом були пошкоджені авто правоохоронців і лікарів швидкої

Поліція та медики (Ілюстративне фото: radiotrek.rv.ua)

У Чернігівській області патрульні й медики опинилися під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника 19 вересня. Про це повідомив керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Близько 22:00 патрульні почули вибухи неподалік дорожньої станції поліції. Коли вони прибули на місце, то побачили швидку допомогу, яка вже допомагала людям, постраждалим внаслідок падіння уламків дрона.

Однак у цей момент росіяни завдали повторного удару по тому ж місцю. Внаслідок цієї атаки було пошкоджене службове авто правоохоронців та автомобіль швидкої допомоги.

Правоохоронці перекрили рух дорогою, а також супроводили медиків із постраждалими до лікарні.

Поліціянти закликали не ігнорувати правила безпеки під час російських обстрілів і перебувати в укритті.