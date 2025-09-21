В Черниговской области Россия нанесла повторный удар по полиции и медикам
В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника 19 сентября. Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Около 22:00 патрульные услышали взрывы неподалеку дорожной станции полиции. Когда они прибыли на место, то увидели скорую помощь, которая уже помогала людям, пострадавшим в результате падения обломков дрона.
Однако в этот момент россияне нанесли повторный удар по тому же месту. В результате этой атаки было повреждено служебное авто правоохранителей и автомобиль скорой помощи.
Правоохранители перекрыли движение по дороге, а также сопроводили медиков с пострадавшими в больницу.
Полицейские призвали не игнорировать правила безопасности во время российских обстрелов и находиться в укрытии.
- 18 сентября Россия атаковала подразделение ГСЧС в Нежине, погиб спасатель и еще двое были ранены.
- Военные рассказали LIGA.net, что РФ не готовит новое наступление в Черниговской области, а увеличение атак – попытка нагнетать атмосферу.
