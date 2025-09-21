В Черниговской области Россия нанесла повторный удар по полиции и медикам

Полиция и медики (Иллюстративное фото: radiotrek.rv.ua)

В Черниговской области патрульные и медики оказались под повторным обстрелом на месте падения беспилотника 19 сентября. Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Около 22:00 патрульные услышали взрывы неподалеку дорожной станции полиции. Когда они прибыли на место, то увидели скорую помощь, которая уже помогала людям, пострадавшим в результате падения обломков дрона.

Однако в этот момент россияне нанесли повторный удар по тому же месту. В результате этой атаки было повреждено служебное авто правоохранителей и автомобиль скорой помощи.

Правоохранители перекрыли движение по дороге, а также сопроводили медиков с пострадавшими в больницу.

Полицейские призвали не игнорировать правила безопасности во время российских обстрелов и находиться в укрытии.