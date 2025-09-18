Атаки по Черниговской области. РФ не готовит наступление, а нагнетает атмосферу – военные
Несмотря на то, что Россия в августе увеличила количество атак дронами в Черниговской области, это не означает подготовки к потенциальному наступлению в регионе. Об этом в комментарии LIGA.net для разбора "Дронов и обстрелов стало больше в разы. Могут ли россияне открыть Черниговский фронт" сказали представители Сил обороны и военные обозреватели.
Собеседник в Генштабе отметил, что командование помнит об угрозе с северного направления, но пока риски невысокие. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко также говорит, что речь не идет о фиксации пехотных групп или существенного накопления вражеских сил.
"Иногда в пределах Черниговской области возникают попытки захода диверсионно-разведывательных групп. Но даже не с целью каких-то активных боевых действий, а ради информационно-пропагандистской активности: вывесить флаг и объявить о какой-то "победе"", – отметил он.
Однако, по словам спикера ГПСУ, россияне держат свои подразделения в направлении границы напротив Черниговской области. Но делают это в основном для удержания собственных позиций и использования средств поражения, которыми ежедневно атакуют приграничные районы.
Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев подтвердил LIGA.net, что атаковать Черниговскую область в ближайшее время у россиян не получится, потому что недостаточно ресурсов.
"Россияне вынуждены использовать тактику "тришкиного кафтана" и забирать наиболее боеспособную часть своих войск с Сумской и Харьковской областей на Покровское направление и юг Запорожской области. Те 695 000 личного состава российской армии, воюющие против Украины – это мало для всех амбициозных планов Путина", – говорит Селезнев.
Частые воздушные атаки в Черниговской области – это демонстрация возможностей и нагнетание атмосферы, рассказал LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.
"Мол, смотрите, мы сейчас здесь ударим, потом – по Чернигову, потом – по Киеву, и если вы на наши условия не согласитесь, то мы все вам там разрушим", – говорит он.
Аналитик обратил внимание, что, согласно отчетам Генштаба, на Полесском направлении формирований ударных группировок россиян не обнаружено пока. А на Северо-Слобожанском направлении группировка оккупантов "Север" ведет наступательную операцию, что "все больше и больше смахивает на позор".
"Они ничего не могут достичь. Наступать ни сил, ни возможности не осталось", – резюмировал Кевлюк.
- 3 сентября оккупанты ударили дронами по объекту критической инфраструктуры в Нежине, в городе пропал свет.
- 15 сентября Россия целенаправленно ударила по спасателям в Черниговской области, четверо из них ранены и госпитализированы.
- В Генштабе ЛИГА.net сообщили, что россияне все чаще атакуют вышки мобильной связи в Сумской и Черниговской областях. Таким образом они пытаются усложнить работу украинских средств связи и разведки.
