Атаки по Черниговской области. РФ не готовит наступление, а нагнетает атмосферу – военные

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Несмотря на то, что Россия в августе увеличила количество атак дронами в Черниговской области, это не означает подготовки к потенциальному наступлению в регионе. Об этом в комментарии LIGA.net для разбора "Дронов и обстрелов стало больше в разы. Могут ли россияне открыть Черниговский фронт" сказали представители Сил обороны и военные обозреватели.

Собеседник в Генштабе отметил, что командование помнит об угрозе с северного направления, но пока риски невысокие. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко также говорит, что речь не идет о фиксации пехотных групп или существенного накопления вражеских сил.

"Иногда в пределах Черниговской области возникают попытки захода диверсионно-разведывательных групп. Но даже не с целью каких-то активных боевых действий, а ради информационно-пропагандистской активности: вывесить флаг и объявить о какой-то "победе"", – отметил он.

Однако, по словам спикера ГПСУ, россияне держат свои подразделения в направлении границы напротив Черниговской области. Но делают это в основном для удержания собственных позиций и использования средств поражения, которыми ежедневно атакуют приграничные районы.

Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев подтвердил LIGA.net, что атаковать Черниговскую область в ближайшее время у россиян не получится, потому что недостаточно ресурсов.

"Россияне вынуждены использовать тактику "тришкиного кафтана" и забирать наиболее боеспособную часть своих войск с Сумской и Харьковской областей на Покровское направление и юг Запорожской области. Те 695 000 личного состава российской армии, воюющие против Украины – это мало для всех амбициозных планов Путина", – говорит Селезнев.

Частые воздушные атаки в Черниговской области – это демонстрация возможностей и нагнетание атмосферы, рассказал LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

"Мол, смотрите, мы сейчас здесь ударим, потом – по Чернигову, потом – по Киеву, и если вы на наши условия не согласитесь, то мы все вам там разрушим", – говорит он.

Аналитик обратил внимание, что, согласно отчетам Генштаба, на Полесском направлении формирований ударных группировок россиян не обнаружено пока. А на Северо-Слобожанском направлении группировка оккупантов "Север" ведет наступательную операцию, что "все больше и больше смахивает на позор".

"Они ничего не могут достичь. Наступать ни сил, ни возможности не осталось", – резюмировал Кевлюк.