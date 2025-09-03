Россия ударила дронами по объекту критической инфраструктуры в Нежине, в городе нет света
В Черниговской области из-за атаки российских беспилотников более 30 000 домохозяйств остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Около 08:10 область находилась под атакой российских беспилотников. Оккупанты ударили по объекту гражданской критической инфраструктуры, есть попадание в Нежине, из-за чего десятки домохозяйств остались без света.
По словам Чауса, для восстановления привлечены все необходимые службы.
В Нежинской городской территориальной общине сообщили, что Нежин частично также и без воды, в области работает противовоздушная оборона.
- 31 августа россияне также ударили по критической инфраструктуре в Нежине. 30 000 домохозяйств остались без света, а воду в городе подавали по расписанию.
