Россия ударила дронами по объекту критической инфраструктуры в Нежине, в городе нет света

Более 30 000 домовладений обесточены, город также частично без воды

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Черниговской области из-за атаки российских беспилотников более 30 000 домохозяйств остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Около 08:10 область находилась под атакой российских беспилотников. Оккупанты ударили по объекту гражданской критической инфраструктуры, есть попадание в Нежине, из-за чего десятки домохозяйств остались без света.

По словам Чауса, для восстановления привлечены все необходимые службы.

В Нежинской городской территориальной общине сообщили, что Нежин частично также и без воды, в области работает противовоздушная оборона.