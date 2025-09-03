Росія вдарила дронами по об'єкту критичної інфраструктури в Ніжині, в місті немає світла
У Чернігівській області через атаку російських безпілотників понад 30 000 домогосподарств залишилися без електроенергії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
Близько 08:10 область перебувала під атакою російських безпілотників. Окупанти вдарили по об'єкту цивільної критичної інфраструктури, є влучання у Ніжині, через що десятки домогосподарств залишилися без світла.
За словами Чауса, для відновлення залучені всі необхідні служби.
У Ніжинській міській територіальній громаді повідомили, що Ніжин частково також і без води, в області працює протиповітряна оборона.
- 31 серпня росіяни також вдарили по критичній інфраструктурі в Ніжині. 30 000 домогосподарств залишилися без світла, а воду в місті подавали за розкладом.
