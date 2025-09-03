Росія вдарила дронами по об'єкту критичної інфраструктури в Ніжині, в місті немає світла

Понад 30 000 домоволодінь знеструмлені, місто також частково без води

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Чернігівській області через атаку російських безпілотників понад 30 000 домогосподарств залишилися без електроенергії. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Близько 08:10 область перебувала під атакою російських безпілотників. Окупанти вдарили по об'єкту цивільної критичної інфраструктури, є влучання у Ніжині, через що десятки домогосподарств залишилися без світла.

За словами Чауса, для відновлення залучені всі необхідні служби.

У Ніжинській міській територіальній громаді повідомили, що Ніжин частково також і без води, в області працює протиповітряна оборона.