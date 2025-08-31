В Ніжині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, в місті немає води та світла

30 000 домогосподарств у Чернігівській області, зокрема в Ніжині, перебувають без електроенергії

Ніжин Чернігівської області (Ілюстративне фото: ua.igotoworld.com)

Вранці 31 серпня Росія атакувала дронами Чернігівську область. В Ніжині пошкоджений об’єкт цивільної критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Кодола.

За попередньою інформацією, потерпілі внаслідок атаки відсутні. Ворог пошкодив лінії електропередач, в місті тимчасово відсутнє світло і водопостачання.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, без електрики станом на 10:50 перебувають 30 000 домогосподарств, частина з них у місті Ніжин. До 10:30 вдалося відновити електропостачання міської лікарні та об’єктів місцевого водоканалу.

В регіоні залучені необхідні служби, роботи з відновлення електропостачання тривають.

Ніжинський водоканал повідомив, що водопостачання в місті забезпечуватиметься генераторами за графіком: ранок – з 10:00 до 12:00 та ввечері 17:00 до 21:00, якщо протягом дня не вдасться відновити електропостачання. Містян просять зробити запаси води.