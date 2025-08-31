В Ніжині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, в місті немає води та світла
Вранці 31 серпня Росія атакувала дронами Чернігівську область. В Ніжині пошкоджений об’єкт цивільної критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Кодола.
За попередньою інформацією, потерпілі внаслідок атаки відсутні. Ворог пошкодив лінії електропередач, в місті тимчасово відсутнє світло і водопостачання.
Як зазначив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, без електрики станом на 10:50 перебувають 30 000 домогосподарств, частина з них у місті Ніжин. До 10:30 вдалося відновити електропостачання міської лікарні та об’єктів місцевого водоканалу.
В регіоні залучені необхідні служби, роботи з відновлення електропостачання тривають.
Ніжинський водоканал повідомив, що водопостачання в місті забезпечуватиметься генераторами за графіком: ранок – з 10:00 до 12:00 та ввечері 17:00 до 21:00, якщо протягом дня не вдасться відновити електропостачання. Містян просять зробити запаси води.
- У ніч проти 31 серпня Росія вдарила дронами по енергетиці Чорноморська в Одеській області. Майже 30 000 людей залишилися без світла, є поранений. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.
- Загалом ворог випустив по Україні 142 дрони з яких 126 були знешкоджені. Зафіксовані влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях.
