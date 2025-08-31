В Нежине россияне ударили по критической инфраструктуре, в городе нет воды и света
Утром 31 августа Россия атаковала дронами Черниговскую область. В Нежине поврежден объект гражданской критической инфраструктуры, сообщил городской голова Александр Кодола.
По предварительной информации, пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Враг повредил линии электропередач, в городе временно отсутствует свет и водоснабжение.
Как отметил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, без электричества по состоянию на 10:50 находятся 30 000 домохозяйств, часть из них в городе Нежин. К 10:30 удалось восстановить электроснабжение городской больницы и объектов местного водоканала.
В регионе привлечены необходимые службы, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Нежинский водоканал сообщил, что водоснабжение в городе будет обеспечиваться генераторами по графику: утром с 10:00 до 12:00 и вечером 17:00 до 21:00, если в течение дня не удастся возобновить электроснабжение. Жителей города просят сделать запасы воды.
- В ночь на 31 августа Россия ударила дронами по энергетике Черноморска в Одесской области. Почти 30 000 человек остались без света, есть раненый. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.
- В целом враг выпустил по Украине 142 дрона из которых 126 были обезврежены. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 10 локациях.
Комментарии (0)