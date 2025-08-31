В Нежине россияне ударили по критической инфраструктуре, в городе нет воды и света

30 000 домохозяйств в Черниговской области, в частности в Нежине, находятся без электроэнергии

Нежин Черниговской области (Иллюстративное фото: ua.igotoworld.com)

Утром 31 августа Россия атаковала дронами Черниговскую область. В Нежине поврежден объект гражданской критической инфраструктуры, сообщил городской голова Александр Кодола.

По предварительной информации, пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Враг повредил линии электропередач, в городе временно отсутствует свет и водоснабжение.

Как отметил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, без электричества по состоянию на 10:50 находятся 30 000 домохозяйств, часть из них в городе Нежин. К 10:30 удалось восстановить электроснабжение городской больницы и объектов местного водоканала.

В регионе привлечены необходимые службы, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Нежинский водоканал сообщил, что водоснабжение в городе будет обеспечиваться генераторами по графику: утром с 10:00 до 12:00 и вечером 17:00 до 21:00, если в течение дня не удастся возобновить электроснабжение. Жителей города просят сделать запасы воды.