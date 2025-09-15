Россия намеренно ударила по спасателям в Черниговской области, есть раненые
В Черниговской области россияне целенаправленно ударили по спасателям, есть раненые. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Происшествие произошло в Нежинском районе Черниговской области. Пожарные ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, возникший из-за атаки российских дронов. В этот момент враг и нанес прицельный удар.
Четыре спасателя получили ранения, их госпитализировали в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.
- 11 сентября россияне атаковали дронами спасателей в Краматорске, тушивших пожар, повреждена их техника.
- В ГСЧС рассказали LIGA.net, сколько спасателей погибли и были ранены с начала войны России. Нескольких работников ГСЧС враг удерживает в плену.
Комментарии (0)