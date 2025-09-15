Россия намеренно ударила по спасателям в Черниговской области, есть раненые

Пожар (Фото: ГСЧС)

В Черниговской области россияне целенаправленно ударили по спасателям, есть раненые. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло в Нежинском районе Черниговской области. Пожарные ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, возникший из-за атаки российских дронов. В этот момент враг и нанес прицельный удар.

Четыре спасателя получили ранения, их госпитализировали в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.

