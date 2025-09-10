В ГСЧС рассказали, сколько спасателей погибли с начала войны России, а сколько – в плену
С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 107 спасателей и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом LIGA.net сообщили в ГСЧС в ответ на информационный запрос.
По состоянию на 9 сентября известно, что в это количество входят лица рядового состава, начальники и сотрудники службы. Были ранены или травмированы 532 сотрудника ГСЧС из которых 459 – при исполнении служебных обязанностей.
Кроме этого, в отношении четырех сотрудников ГСЧС установлен факт лишения личной свободы в результате полномасштабной войны. Это означает, что Россия силой удерживает спасателей или на временно оккупированной, или на собственной территории.
- Россия регулярно атакует спасателей. В ночь на 5 июня оккупанты обстреляли сотрудников ГСЧС, которые тушили пожар в Славянске.
- В результате массированной комбинированной атаки россиян на Киев в ночь на 6 июня погибли трое работников ГСЧС.
- 6 июля российские оккупанты атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне 6 июля.
- 29 июля Россия ранила четырех спасателей в Константиновке и Херсоне. В ГСЧС заявили, что враг сознательно бьет по ним.
- 8 сентября в Краматорске россияне атаковали дроном спасателей, когда те тушили пожар в жилом доме, поврежден пожарный автомобиль.
Комментарии (0)