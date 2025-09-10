В ГСЧС рассказали, сколько спасателей погибли с начала войны России, а сколько – в плену

Поврежденное авто спасателей (Иллюстративное фото: ГСЧС)

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 107 спасателей и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом LIGA.net сообщили в ГСЧС в ответ на информационный запрос.

По состоянию на 9 сентября известно, что в это количество входят лица рядового состава, начальники и сотрудники службы. Были ранены или травмированы 532 сотрудника ГСЧС из которых 459 – при исполнении служебных обязанностей.

Кроме этого, в отношении четырех сотрудников ГСЧС установлен факт лишения личной свободы в результате полномасштабной войны. Это означает, что Россия силой удерживает спасателей или на временно оккупированной, или на собственной территории.