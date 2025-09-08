В Краматорске россияне атаковали дроном спасателей, когда те тушили пожар
Российские войска 8 августа атаковали беспилотником спасателей в Краматорске. В результате удара поврежден пожарный автомобиль, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что российские войска целенаправленно атаковали спасателей во время ликвидации пожара в жилом доме. Никто из пожарных не пострадал.
- Россия не впервые атакует работников государственных структур. Ранее под ударами оказывались спасатели. В частности, в ночь на 5 июня оккупанты обстреляли чрезвычайников, которые тушили пожар в Славянске.
- В результате массированной комбинированной атаки россиян на Киев в ночь на 6 июня погибли трое работников ГСЧС.
- 6 июля российские оккупанты атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне 6 июля.
