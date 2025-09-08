В Краматорске россияне атаковали дроном спасателей, когда те тушили пожар

В результате вражеского удара никто из спасателей не пострадал

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Российские войска 8 августа атаковали беспилотником спасателей в Краматорске. В результате удара поврежден пожарный автомобиль, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что российские войска целенаправленно атаковали спасателей во время ликвидации пожара в жилом доме. Никто из пожарных не пострадал.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС