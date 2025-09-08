У Краматорську росіяни атакували дроном рятувальників, коли ті гасили пожежу

Внаслідок ворожого удару ніхто з рятувальників не постраждав

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Російські війська 8 серпня атакували безпілотником рятувальників у Краматорську. Внаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Ніхто з вогнеборців не постраждав.

