У Краматорську росіяни атакували дроном рятувальників, коли ті гасили пожежу
Російські війська 8 серпня атакували безпілотником рятувальників у Краматорську. Внаслідок удару пошкоджено пожежний автомобіль, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Ніхто з вогнеборців не постраждав.
- Росія не вперше атакує працівників державних структур. Раніше під ударами опинялися рятувальники. Зокрема, у ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.
- Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ у ніч проти 6 червня загинули троє працівників ДСНС.
- 6 липня російські окупанти атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні 6 липня.
