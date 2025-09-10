У ДСНС розповіли, скільки рятувальників загинули від початку війни Росії, а скільки – у полоні

Пошкоджене авто рятувальників (Ілюстративне фото: ДСНС)

Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 107 рятувальників і співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це LIGA.net повідомили в ДСНС у відповідь на інформаційний запит.

Станом на 9 вересня відомо, що до цієї кількості належать особи рядового і начальницького складу та співробітники служби. Були поранені або травмовані 532 співробітники ДСНС з яких 459 – під час виконання службових обов’язків.

Окрім цього, стосовно чотирьох працівників ДСНС встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок повномасштабної війни. Це означає, що Росія силоміць утримує рятувальників або на тимчасово окупованій, або на власній території.