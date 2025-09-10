У ДСНС розповіли, скільки рятувальників загинули від початку війни Росії, а скільки – у полоні
Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 107 рятувальників і співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це LIGA.net повідомили в ДСНС у відповідь на інформаційний запит.
Станом на 9 вересня відомо, що до цієї кількості належать особи рядового і начальницького складу та співробітники служби. Були поранені або травмовані 532 співробітники ДСНС з яких 459 – під час виконання службових обов’язків.
Окрім цього, стосовно чотирьох працівників ДСНС встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок повномасштабної війни. Це означає, що Росія силоміць утримує рятувальників або на тимчасово окупованій, або на власній території.
- Росія регулярно атакує рятувальників. У ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.
- Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ у ніч проти 6 червня загинули троє працівників ДСНС.
- 6 липня російські окупанти атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні 6 липня.
- 29 липня Росія поранила чотирьох рятувальників у Костянтинівці й Херсоні. У ДСНС заявили, що ворог свідомо б'є по них.
- 8 вересня у Краматорську росіяни атакували дроном рятувальників, коли ті гасили пожежу в житловому будинку, пошкоджено пожежний автомобіль.
