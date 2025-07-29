Росія поранила чотирьох рятувальників. У ДСНС заявили, що ворог свідомо б'є по них – відео

Постраждалий рятівник (Фото: ДСНС)

29 липня внаслідок російських обстрілів постраждали чотири рятувальники. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій та зазначили, що ворог навмисно б'є по рятувальниках.

У Костянтинівці Донецької області ворожий дрон атакував пожежну команду, коли та евакуювала цивільне населення з небезпечної зони. Внаслідок цього двоє рятувальників поранено, пошкоджено службовий автомобіль.

Рятувальники, які не постраждали, надали домедичну допомогу пораненим та доставили їх до лікарні. В одного з них рвана рана плеча, а в іншого травмована голова.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Херсоні російський FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранено двох надзвичайників, їх також транспортували до лікарні.

"Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя", – зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС