Росія поранила чотирьох рятувальників. У ДСНС заявили, що ворог свідомо б'є по них – відео
29 липня внаслідок російських обстрілів постраждали чотири рятувальники. Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій та зазначили, що ворог навмисно б'є по рятувальниках.
У Костянтинівці Донецької області ворожий дрон атакував пожежну команду, коли та евакуювала цивільне населення з небезпечної зони. Внаслідок цього двоє рятувальників поранено, пошкоджено службовий автомобіль.
Рятувальники, які не постраждали, надали домедичну допомогу пораненим та доставили їх до лікарні. В одного з них рвана рана плеча, а в іншого травмована голова.
У Херсоні російський FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранено двох надзвичайників, їх також транспортували до лікарні.
"Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя", – зазначили в ДСНС.
- 18 червня росіяни скинули вибухівку на пожежну частину в Херсонській області. Трьох поранених рятувальників з контузіями та іншими пораненнями доставили до лікарні.
- 6 липня Росія атакувала рятувальників у Харкові та Херсоні під час гасіння пожеж після обстрілу, пошкоджено автоцистерну.
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