Росіяни скинули вибухівку на пожежну частину в Херсонській області: троє поранених

Рятувальників з контузіями та іншими пораненнями доставили в лікарню

Рятувальник (Фото: ДСНС)

Росіяни скинули вибухівку з дрона на пожежну частину у Білозерці. Трьох рятувальників поранено, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Водночас у ДСНС повідомили, що в пожежно-рятувальну частину влучили три FPV-дрона.

Постраждалим рятувальникам 24, 31 та 38 років. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а у двох з них ще уламкові поранення. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Також пошкоджені будівля підрозділу, ворота пожежного депо, покрівля, вікна та автомобіль.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС