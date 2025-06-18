Росіяни скинули вибухівку на пожежну частину в Херсонській області: троє поранених
Росіяни скинули вибухівку з дрона на пожежну частину у Білозерці. Трьох рятувальників поранено, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Водночас у ДСНС повідомили, що в пожежно-рятувальну частину влучили три FPV-дрона.
Постраждалим рятувальникам 24, 31 та 38 років. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а у двох з них ще уламкові поранення. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Також пошкоджені будівля підрозділу, ворота пожежного депо, покрівля, вікна та автомобіль.
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