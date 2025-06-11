У Харківській області росіяни атакували саперів під час розмінування: є загиблий – фото

Ще двоє рятувальників отримали поранення, їх ушпиталили

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У середу, 11 червня, в Ізюмському районі Харківської області окупанти атакували дроном саперів, є загиблий. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району росіяни атакували рятувальників.

Окупанти вдарили дроном прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу.

У результаті атаки загинув один сапер. Ще двоє його колег поранені – зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що загиблий – 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Василь Белінський. На службі в ДСНС він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024-го.

Фото: ДСНС

Росія регулярно атакує рятувальників. У ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.

Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ у ніч проти 6 червня загинули троє працівників ДСНС.