Росія цинічно звинуватила українську ППО в ударах по Харкову та Одесі

Насправді саме російська армія регулярно обстрілює Україну ракетами, КАБами, БпЛА та іншою зброєю

Наслідки обстрілу РФ у Харкові (Фото: ДСНС України)

Російська пропаганда поширила фейк про те, що пошкодження пологового будинку в Одесі та житлового будинку в Харкові – це нібито наслідки роботи Протиповітряної оборони Збройних Сил України, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

Насправді ці заяви не лише не відповідають дійсності, а й мають маніпулятивний характер, зазначає ЦПД. Оскільки саме російська армія регулярно обстрілює територію України ракетами, КАБами, БпЛА та іншою зброєю.

"Подібні заяви російської пропаганди є частиною свідомої тактики перекладання відповідальності. У такий спосіб Росія прагне зняти із себе провину за масові обстріли та знищення цивільних об’єктів", – зазначили в ЦПД.

Фейк (Фото: ЦПД)

Нагадаємо, в Одесі через російську атаку дронів 10 червня пошкоджено та зруйновано житлову інфраструктуру, пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги. Також загинуло двоє людей.