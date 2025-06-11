Росія цинічно звинуватила українську ППО в ударах по Харкову та Одесі
Російська пропаганда поширила фейк про те, що пошкодження пологового будинку в Одесі та житлового будинку в Харкові – це нібито наслідки роботи Протиповітряної оборони Збройних Сил України, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
Насправді ці заяви не лише не відповідають дійсності, а й мають маніпулятивний характер, зазначає ЦПД. Оскільки саме російська армія регулярно обстрілює територію України ракетами, КАБами, БпЛА та іншою зброєю.
"Подібні заяви російської пропаганди є частиною свідомої тактики перекладання відповідальності. У такий спосіб Росія прагне зняти із себе провину за масові обстріли та знищення цивільних об’єктів", – зазначили в ЦПД.
Нагадаємо, в Одесі через російську атаку дронів 10 червня пошкоджено та зруйновано житлову інфраструктуру, пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги. Також загинуло двоє людей.
- У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну 85 безпілотниками. Це в рази менше, ніж протягом останніх кількох днів.
- Ворог масовано вдарив по двох районах Харкова. Внаслідок цього троє загиблих і 65 постраждалих.
- Окупанти також вдарили по дачах і човнах на Одещині, минулося без постраждалих.