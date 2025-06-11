Россия цинично обвинила украинскую ПВО в ударах по Харькову и Одессе

На самом деле, именно российская армия регулярно обстреливает Украину ракетами, КАБами, БпЛА и другим оружием

Последствия обстрела РФ в Харькове (Фото: ГСЧС Украины)

Российская пропаганда распространила фейк о том, что повреждение роддома в Одессе и жилого дома в Харькове – это якобы последствия работы Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

На самом деле, эти заявления не только не соответствуют действительности, но и носят манипулятивный характер, отмечает ЦПД. Поскольку именно российская армия регулярно обстреливает территорию Украины ракетами, КАБами, БпЛА и другим оружием.

"Подобные заявления российской пропаганды являются частью сознательной тактики перекладывания ответственности. Таким образом, Россия стремится снять с себя вину за массовые обстрелы и уничтожение гражданских объектов", – отметили в ЦПД.

Фейк (Фото: ЦПИ)

Напомним, что в Одессе из-за российской атаки дронов 10 июня повреждена и разрушена жилищная инфраструктура, роддом, станция экстренной медицинской помощи. Также погибли два человека.