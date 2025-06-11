Россия цинично обвинила украинскую ПВО в ударах по Харькову и Одессе
Российская пропаганда распространила фейк о том, что повреждение роддома в Одессе и жилого дома в Харькове – это якобы последствия работы Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
На самом деле, эти заявления не только не соответствуют действительности, но и носят манипулятивный характер, отмечает ЦПД. Поскольку именно российская армия регулярно обстреливает территорию Украины ракетами, КАБами, БпЛА и другим оружием.
"Подобные заявления российской пропаганды являются частью сознательной тактики перекладывания ответственности. Таким образом, Россия стремится снять с себя вину за массовые обстрелы и уничтожение гражданских объектов", – отметили в ЦПД.
Напомним, что в Одессе из-за российской атаки дронов 10 июня повреждена и разрушена жилищная инфраструктура, роддом, станция экстренной медицинской помощи. Также погибли два человека.
- В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину 85 беспилотниками. Это в разы меньше, чем за последние несколько дней.
- Враг массированно ударил по двум районам Харькова. В результате трое погибших и 65 пострадавших.
- Оккупанты также ударили по дачам и лодкам в Одесской области, обошлось без пострадавших.