В Харьковской области россияне атаковали саперов во время разминирования: есть погибший

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В среду, 11 июня, в Изюмском районе Харьковской области оккупанты атаковали дроном саперов, есть погибший. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ходе разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района россияне атаковали спасателей.

Оккупанты ударили дроном прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу.

В результате атаки погиб один сапер. Еще двое его коллег ранены – сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизнь.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ГСЧС уточнили, что погибший – 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования Василий Белинский. На службе в ГСЧС он был с 2023 года, а в должности сапера-механика – с 2024-го.

Фото: ГСЧС

Россия регулярно атакует спасателей. В ночь на 5 июня оккупанты обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Славянске.

В результате массированной комбинированной атаки россиян на Киев в ночь на 6 июня погибли трое работников ГСЧС.