В Харьковской области россияне атаковали саперов во время разминирования: есть погибший
В среду, 11 июня, в Изюмском районе Харьковской области оккупанты атаковали дроном саперов, есть погибший. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В ходе разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района россияне атаковали спасателей.
Оккупанты ударили дроном прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу.
В результате атаки погиб один сапер. Еще двое его коллег ранены – сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизнь.
В ГСЧС уточнили, что погибший – 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования Василий Белинский. На службе в ГСЧС он был с 2023 года, а в должности сапера-механика – с 2024-го.
- Россия регулярно атакует спасателей. В ночь на 5 июня оккупанты обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Славянске.
- В результате массированной комбинированной атаки россиян на Киев в ночь на 6 июня погибли трое работников ГСЧС.