Россияне атаковали дронами спасателей в Краматорске, которые тушили пожар – фото

По городу всего было нанесено 15 ударов БпЛА во время атаки

Фото: ГСЧС

Российская армия ударила по Краматорску дронами. Под повторным обстрелом оказались спасатели, повреждена техника. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Краматорске зафиксированы 15 вражеских ударов, ранены шесть человек, возникли пожары. Во время ликвидации одного из них в админздании враг нанес повторный удар по спасателям.

Обломками дрона повреждена пожарная автолестница, никто из чрезвычайников не пострадал. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.

Также спасатели помогли гражданским жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире.

Поврежденное авто (Фото: ГСЧС)

Фото: ГСЧС