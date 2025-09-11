Россияне атаковали дронами спасателей в Краматорске, которые тушили пожар – фото
Российская армия ударила по Краматорску дронами. Под повторным обстрелом оказались спасатели, повреждена техника. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В Краматорске зафиксированы 15 вражеских ударов, ранены шесть человек, возникли пожары. Во время ликвидации одного из них в админздании враг нанес повторный удар по спасателям.
Обломками дрона повреждена пожарная автолестница, никто из чрезвычайников не пострадал. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.
Также спасатели помогли гражданским жителям, которые оказались заблокированы в собственной квартире.
- Россия регулярно атакует спасателей. В ночь на 5 июня оккупанты обстреляли чрезвычайников, которые тушили пожар в Славянске.
- 8 сентября в Краматорске россияне атаковали дроном спасателей, когда те тушили пожар в жилом доме, поврежден пожарный автомобиль.
- В ГСЧС рассказали, сколько спасателей погибли и были ранены с начала войны России. Нескольких работников ГСЧС враг удерживает в плену.
Комментарии (0)