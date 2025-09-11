Росіяни атакували дронами рятувальників у Краматорську, які тушили пожежу – фото
Російська армія вдарила по Краматорську дронами. Під повторним обстрілом опинилися рятувальники, пошкоджена техніка. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У Краматорську зафіксовані 15 ворожих ударів, поранені шестеро людей, виникли пожежі. Під час ліквідації одної з них в адмінбудівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках.
Уламками дрона пошкоджено пожежну автодрабину, ніхто з вогнеборців не постраждав. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.
Також рятувальники допомогли цивільним мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі.
- Росія регулярно атакує рятувальників. У ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.
- 8 вересня у Краматорську росіяни атакували дроном рятувальників, коли ті гасили пожежу в житловому будинку, пошкоджено пожежний автомобіль.
- У ДСНС розповіли, скільки рятувальників загинули та були поранені від початку війни Росії. Кількох працівників ДСНС ворог утримує в полоні.
