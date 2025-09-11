Росіяни атакували дронами рятувальників у Краматорську, які тушили пожежу – фото

По місту всього було завдано 15 ударів БпЛА під час атаки

Фото: ДСНС

Російська армія вдарила по Краматорську дронами. Під повторним обстрілом опинилися рятувальники, пошкоджена техніка. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Краматорську зафіксовані 15 ворожих ударів, поранені шестеро людей, виникли пожежі. Під час ліквідації одної з них в адмінбудівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках.

Уламками дрона пошкоджено пожежну автодрабину, ніхто з вогнеборців не постраждав. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.

Також рятувальники допомогли цивільним мешканцям, які опинилися заблоковані у власній квартирі.

Пошкоджене авто (Фото: ДСНС)

Фото: ДСНС