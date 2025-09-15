Росія навмисно вдарила по рятувальниках у Чернігівській області, є поранені

Пожежа (Фото: ДСНС)

У Чернігівській області росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, є поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася в Ніжинському районі Чернігівської області. Вогнеборці ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла через атаку російських дронів. У цей момент ворог і завдав прицільного удару.

Чотири рятувальники отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Про їх стан наразі нічого не відомо.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС