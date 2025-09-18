РФ все чаще атакует вышки мобильной связи в Сумской и Черниговской областях – Генштаб

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Российские войска начали регулярно бить по вышкам мобильной связи в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Об этом для разбора LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе.

По его словам, такие удары ставят целью затруднить работу украинских средств связи и разведки и замедлить передачу данных.

"Залетать там, где нет вышек, "шахедам" действительно легче. Далее на территории Украины эти ударные БпЛА будут подавлены или уничтожены другими составляющими защиты, средствами РЭБ – в том числе. Но атаки на вышки связи упрощают нанесение ударов в самой Черниговской или Сумской области", – пояснил собеседник.

Он отметил, что это также помогает российским ДРГ действовать в приграничных районах.

Кроме атак на инфраструктуру, россияне используют дроны для дистанционного минирования. В частности, в Новгород-Северском жителей предупредили об опасности заходить в леса вблизи города – там могут быть разбросаны противопехотные мины типа "бабочка".

Еще одно направление применения дронов – пропагандистское.

"Вы вероятно видели новость, что в Чернигове россияне сбросили с БпЛА фальшивые деньги с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Также есть пропагандистские листовки, которые периодически сбрасываются на приграничные районы. Там враг использует дроны и как средство информационного воздействия", – рассказал LIGA.net глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Впрочем, по его словам, на местных жителей такие акции впечатления не производят.