РФ все чаще атакует вышки мобильной связи в Сумской и Черниговской областях – Генштаб
Российские войска начали регулярно бить по вышкам мобильной связи в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Об этом для разбора LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе.
По его словам, такие удары ставят целью затруднить работу украинских средств связи и разведки и замедлить передачу данных.
"Залетать там, где нет вышек, "шахедам" действительно легче. Далее на территории Украины эти ударные БпЛА будут подавлены или уничтожены другими составляющими защиты, средствами РЭБ – в том числе. Но атаки на вышки связи упрощают нанесение ударов в самой Черниговской или Сумской области", – пояснил собеседник.
Он отметил, что это также помогает российским ДРГ действовать в приграничных районах.
Кроме атак на инфраструктуру, россияне используют дроны для дистанционного минирования. В частности, в Новгород-Северском жителей предупредили об опасности заходить в леса вблизи города – там могут быть разбросаны противопехотные мины типа "бабочка".
Еще одно направление применения дронов – пропагандистское.
"Вы вероятно видели новость, что в Чернигове россияне сбросили с БпЛА фальшивые деньги с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ. Также есть пропагандистские листовки, которые периодически сбрасываются на приграничные районы. Там враг использует дроны и как средство информационного воздействия", – рассказал LIGA.net глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Впрочем, по его словам, на местных жителей такие акции впечатления не производят.
- 4 сентября россияне ударили ракетой по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом.
- 18 сентября российские войска атаковали подразделение ГСЧС в Нежине Черниговской области. В результате удара погиб спасатель.
