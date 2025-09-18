Росіяни дедалі частіше атакують вежі мобільного зв’язку на Сумщині та Чернігівщині – Генштаб

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Російські війська почали регулярно бити по вишках мобільного зв’язку у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Про це для розбору LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі.

За його словами, такі удари мають на меті ускладнити роботу українських засобів зв’язку та розвідки й уповільнити передання даних.

"Залітати там, де немає веж, "шахедам" дійсно легше. Далі на території України ці ударні БпЛА будуть придушені чи знищені іншими частинами захисту, засобами РЕБ – також. Але атаки на вежі зв’язку спрощують завдання ударів у самій Чернігівській чи Сумській області", – пояснив співрозмовник.

Він зазначив, що це також допомагає російським ДРГ діяти у прикордонних районах.

Окрім атак на інфраструктуру, росіяни використовують дрони для дистанційного мінування. Зокрема, у Новгород-Сіверському мешканців попередили про небезпеку заходити в ліси поблизу міста – там можуть бути розкидані протипіхотні міни типу "метелик".

Ще один напрям застосування дронів – пропагандистський.

"Ви певно бачили новину, що у Чернігові росіяни скинули з БпЛА фальшиві гроші із закликами ділитися координатами й допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ. Також є пропагандистські листівки, які періодично скидаються на прикордоння. Там ворог використовує дрони і як засіб інформаційного впливу", – розповів LIGA.net очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Утім, за його словами, на місцевих мешканців такі акції враження не справляють.