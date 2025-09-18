Росія атакувала підрозділ ДСНС у Ніжині. Загинув рятувальник – фото

Російські війська вдарила по підрозділу рятувальників у Ніжині дронами різних типів

Фото: ДСНС

18 вересня російські війська атакували підрозділ Держслужби з надзвичайної ситуації у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок удару загинув рятувальник, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За даними Чауса, росіяни атакували безпілотниками – "шахедами" і "Геранями". Внаслідок удару 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм.

У ДСНС уточнили, що загиблий – майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула.

Фото: ДСНС

Голова ОВА також повідомив, що ще двоє службовців ДСНС отримали поранення після атаки.

36-річний рятувальник перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один 31-річний рятівник у травматологічному відділенні.

Чаус також повідомив, що зі ствольної артилерії Росія вдарила по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення.

У Корюківському районі через атаку дронів сталася пожежа лісового масиву – займання ліквідували. Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС