Росія атакувала підрозділ ДСНС у Ніжині. Загинув рятувальник – фото
18 вересня російські війська атакували підрозділ Держслужби з надзвичайної ситуації у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок удару загинув рятувальник, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За даними Чауса, росіяни атакували безпілотниками – "шахедами" і "Геранями". Внаслідок удару 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм.
У ДСНС уточнили, що загиблий – майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула.
Голова ОВА також повідомив, що ще двоє службовців ДСНС отримали поранення після атаки.
36-річний рятувальник перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один 31-річний рятівник у травматологічному відділенні.
Чаус також повідомив, що зі ствольної артилерії Росія вдарила по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Пошкоджене зерносховище і складське приміщення.
У Корюківському районі через атаку дронів сталася пожежа лісового масиву – займання ліквідували. Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину.
- У ДСНС розповіли LIGA.net, що 107 рятувальників загинули від початку війни Росії. Кількох працівників ДСНС ворог утримує в полоні, а понад 500 були поранені.
- 15 вересня Росія цілеспрямовано вдарила по рятувальниках у Чернігівській області, четверо працівників ДСНС були поранені.
- 17 вересня у День рятувальника російська армія вдарила по пожежній частині у Дружківці в Донецькій області.
