У День рятувальника Росія дроном вгатила по пожежній частині в Донецькій області – фото
У День рятівника 17 вересня російська армія вдарила по пожежній частині у Дружківці в Донецькій області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Техніка залишилася цілою, рятувальники також не постраждали – встигли сховатися в укриття.
У ДСНС зазначили, що це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах.
"Особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших", – наголосили рятувальники.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у привітальній промові розповів, що протягом 2025 року рятувальники побороли вогонь на понад 20 мільйонах квадратних метрів, а це майже 80 000 пожеж. Абсолютна більшість із них – це наслідки російських атак.
- У ДСНС розповіли LIGA.net, що 107 рятувальників загинули від початку війни Росії. Кількох працівників ДСНС ворог утримує в полоні, а понад 500 були поранені.
- 15 вересня Росія цілеспрямовано вдарила по рятувальниках у Чернігівській області, четверо працівників ДСНС були поранені.
- 16 вересня ворог атакував рятувальників на Київщині, коли ті гасили пожежу після попереднього удару.
Коментарі (0)