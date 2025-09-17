У День рятувальника Росія дроном вгатила по пожежній частині в Донецькій області – фото

З початку року рятувальники загасили понад 80 000 пожеж, більша частина яких – від атак Росії

Атака по рятувальниках (Фото: ДСНС)

У День рятівника 17 вересня російська армія вдарила по пожежній частині у Дружківці в Донецькій області. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Техніка залишилася цілою, рятувальники також не постраждали – встигли сховатися в укриття.

У ДСНС зазначили, що це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах.

"Особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших", – наголосили рятувальники.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у привітальній промові розповів, що протягом 2025 року рятувальники побороли вогонь на понад 20 мільйонах квадратних метрів, а це майже 80 000 пожеж. Абсолютна більшість із них – це наслідки російських атак.

