Росія атакувала рятувальників на Київщині, коли ті гасили пожежу після попереднього удару

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У Київській області російські війська атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу в місці першого удару. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Вночі 16 вересня внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на території автомобільної стоянки торговельного центру.

Під час гасіння пожежі росіяни повторно вдарили по об'єкту. Внаслідок другої атаки пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі.

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)