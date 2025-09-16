Росія атакувала рятувальників на Київщині, коли ті гасили пожежу після попереднього удару
У Київській області російські війська атакували рятувальників, коли вони гасили пожежу в місці першого удару. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Вночі 16 вересня внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на території автомобільної стоянки торговельного центру.
Під час гасіння пожежі росіяни повторно вдарили по об'єкту. Внаслідок другої атаки пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі.
- 11 вересня росіяни у Краматорську атакували дронами рятувальників, які гасили пожежу, пошкоджена їхня техніка.
- 15 вересня У Чернігівській області росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках. Чотири рятувальники отримали поранення.
- У ДСНС розповіли LIGA.net, скільки рятувальників загинули й були поранені від початку війни Росії. Кількох працівників ДСНС ворог утримує в полоні.
