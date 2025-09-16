РФ атаковала спасателей в Киевской области, когда те тушили пожар после предыдущего удара
В Киевской области российские войска атаковали спасателей, когда они тушили пожар в месте первого удара. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Ночью 16 сентября в результате атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.
Во время тушения пожара россияне повторно ударили по объекту. В результате второй атаки повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.
- 11 сентября в Краматорске россияне атаковали дронами спасателей, которые тушили пожар, повреждена их техника.
- 15 сентября В Черниговской области россияне целенаправленно ударили по спасателям. Четыре спасателя получили ранения.
- В ГСЧС рассказали LIGA.net, сколько спасателей погибли и были ранены с начала войны России. Нескольких работников ГСЧС враг удерживает в плену.
