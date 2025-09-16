РФ атаковала спасателей в Киевской области, когда те тушили пожар после предыдущего удара

В результате второй вражеской атаки повреждены два пожарно-спасательных автомобиля

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В Киевской области российские войска атаковали спасателей, когда они тушили пожар в месте первого удара. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью 16 сентября в результате атаки беспилотников, возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра.

Во время тушения пожара россияне повторно ударили по объекту. В результате второй атаки повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

