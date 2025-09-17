В День спасателя Россия дроном ударила по пожарной части в Донецкой области – фото

С начала года спасатели потушили более 80 000 пожаров, большая часть которых – от атак России

Атака по спасателям (Фото: ГСЧС)

В День спасателя 17 сентября российская армия ударила по пожарной части в Дружковке в Донецкой области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Дрон атаковал здание: взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломки посекли фасад. Техника осталась целой, спасатели также не пострадали – успели спрятаться в укрытие.

В ГСЧС отметили, что это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям.

"Особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других", – отметили спасатели.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в приветственной речи рассказал, что в течение 2025 года спасатели побороли огонь на более 20 миллионах квадратных метров, а это почти 80 000 пожаров. Абсолютное большинство из них – это последствия российских атак.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС