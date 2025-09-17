В День спасателя Россия дроном ударила по пожарной части в Донецкой области – фото
В День спасателя 17 сентября российская армия ударила по пожарной части в Дружковке в Донецкой области. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Дрон атаковал здание: взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломки посекли фасад. Техника осталась целой, спасатели также не пострадали – успели спрятаться в укрытие.
В ГСЧС отметили, что это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям.
"Особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других", – отметили спасатели.
Министр внутренних дел Игорь Клименко в приветственной речи рассказал, что в течение 2025 года спасатели побороли огонь на более 20 миллионах квадратных метров, а это почти 80 000 пожаров. Абсолютное большинство из них – это последствия российских атак.
- В ГСЧС рассказали LIGA.net, что 107 спасателей погибли с начала войны России. Нескольких работников ГСЧС враг удерживает в плену, а более 500 были ранены.
- 15 сентября Россия целенаправленно ударила по спасателям в Черниговской области, четверо работников ГСЧС были ранены.
- 16 сентября враг атаковал спасателей в Киевской области, когда те тушили пожар после предыдущего удара.
