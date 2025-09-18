Россия атаковала подразделение ГСЧС в Нежине. Погиб спасатель – фото

Российские войска ударили по подразделению спасателей в Нежине дронами разных типов

18 сентября российские войска атаковали подразделение Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Нежине Черниговской области. В результате удара погиб спасатель, сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По данным Чауса, россияне атаковали беспилотниками – "шахедами" и "Геранями". В результате удара 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм.

В ГСЧС уточнили, что погибший – мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула.

Глава ОВА также сообщил, что еще двое служащих ГСЧС получили ранения после атаки.

36-летний спасатель находится под наблюдением врачей в столичном госпитале. Еще один 31-летний спасатель в травматологическом отделении.

Чаус также сообщил, что из ствольной артиллерии Россия ударила по фермерскому хозяйству в Новгород-Северском районе. Повреждено зернохранилище и складское помещение.

В Корюковском районе из-за атаки дронов произошел пожар лесного массива – возгорание ликвидировали. Всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область.

