Россия атаковала подразделение ГСЧС в Нежине. Погиб спасатель – фото
18 сентября российские войска атаковали подразделение Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Нежине Черниговской области. В результате удара погиб спасатель, сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По данным Чауса, россияне атаковали беспилотниками – "шахедами" и "Геранями". В результате удара 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм.
В ГСЧС уточнили, что погибший – мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула.
Глава ОВА также сообщил, что еще двое служащих ГСЧС получили ранения после атаки.
36-летний спасатель находится под наблюдением врачей в столичном госпитале. Еще один 31-летний спасатель в травматологическом отделении.
Чаус также сообщил, что из ствольной артиллерии Россия ударила по фермерскому хозяйству в Новгород-Северском районе. Повреждено зернохранилище и складское помещение.
В Корюковском районе из-за атаки дронов произошел пожар лесного массива – возгорание ликвидировали. Всего за минувшие сутки агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область.
- В ГСЧС рассказали LIGA.net, что погибло 107 спасателей с начала войны России. Нескольких работников ГСЧС враг удерживает в плену, а более 500 были ранены.
- 15 сентября Россия целенаправленно ударила по спасателям в Черниговской области, четверо работников ГСЧС были ранены.
- 17 сентября в День спасателя российская армия ударила по пожарной части в Дружковке в Донецкой области.
