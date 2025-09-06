У Чернігові росіяни скинули з дрона листівки у вигляді грошей: агітують працювати на ворога
У Чернігові виявили листівки у вигляді грошей із закликами співпрацювати з росіянами та наводити вогонь на Сили оборони. Про це повідомили в поліції Чернігівської області.
Вранці 6 вересня до поліції повідомили, що в одному з мікрорайонів міста виявили листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції військових, за що отримувати справжні гроші.
За даними правоохоронців, листівки росіяни скинули з безпілотника. На місце виїхали слідчі, наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Поліція попередила громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ, а також про співпрацю з окупантами. Подібні листівки закликали знищувати.
- 4 вересня СБУ повідомила про затримання інженера-технолога, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку.
- 5 вересня СБУ повідомила, що затримала в Запоріжжі "агента РФ", який готував обстріли по енергетиці двох регіонів. Чоловік влаштувався на роботу до енергокомпанії, щоб "шпигувати зсередини".
