У Чернігові росіяни скинули з дрона листівки у вигляді грошей: агітують працювати на ворога

В поліції закликали знищувати подібні листівки та нагадали про відповідальність за співпрацю з РФ

Дрон (Ілюстративне фото: Міноборони)

У Чернігові виявили листівки у вигляді грошей із закликами співпрацювати з росіянами та наводити вогонь на Сили оборони. Про це повідомили в поліції Чернігівської області.

Вранці 6 вересня до поліції повідомили, що в одному з мікрорайонів міста виявили листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції військових, за що отримувати справжні гроші.

За даними правоохоронців, листівки росіяни скинули з безпілотника. На місце виїхали слідчі, наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Поліція попередила громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про розташування та рух ЗСУ, а також про співпрацю з окупантами. Подібні листівки закликали знищувати.

Фото: Суспільне Чернігів

Ілюстрація: Нацполіція