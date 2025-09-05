СБУ затримала в Запоріжжі "агента РФ", який готував обстріли по енергетиці двох регіонів

Чоловік влаштувався на роботу до енергокомпанії, щоб "шпигувати зсередини", кажуть правоохоронці

Затриманий (Фото: СБУ)

В Запоріжжі затримали 28-річного працівника провідної енергокомпанії, який, за даними правоохоронців, готував обстріли росіян по енергогенерувальних підприємствах України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як з'ясували правоохоронці, чоловіка завербувала розвідка РФ, відома як ГУР. Головним його завданням був пошук і передавання росіянам координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей.

Чоловік був випускником запорізького електротехнічного коледжу, за вказівкою ворога влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати "зсередини" підприємства.

Як зазначили в СБУ, фігурант доповідав росіянам про наслідки їх атак по енергетичних об’єктах і збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів. Періодично він їздив до Дніпропетровської області, де вишукував аналогічну інформацію.

Після збору інформації чоловік формував звіт, в якому позначав геолокації потенційних "цілей" на Google-мапі та готував текстовий опис кожного об’єкта.

Фігуранта затримали працівники СБУ та провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів. Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді та узяли під варту без права внесення застави. Йому може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.