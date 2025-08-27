СБУ: Затримано працівника хімзаводу, який наводив удари РФ по військових об’єктах у пʼяти областях

Чоловіка затримали, коли він прямував фіксувати наслідки нещодавнього удару росіян на Київщині

Затриманий (Фото: СБУ)

У Київській області затримано працівника хімзаводу, якого підозрюють в наведенні російських ракет по об’єктах Сил оборони у пʼяти областях України. Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ заявила, що основним завданням підозрюваного був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях.

"Щоб навести удари, чоловік під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку в цих регіонах і мав позначати на гугл-картах координати військових об’єктів та місця виробництва українських дронів", – розповіли в СБУ.

Одночасно з цим затриманий збирав розвіддані через знайомих. Він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов на "відсторонені" теми.

Чоловіка затримали, коли він вирушив фіксувати наслідки нещодавнього удару РФ на Київщині.

Йому повідомили йому про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі чоловіка заарештовано, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ