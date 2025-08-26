СБУ: У Києві затримано фрилансерку, яка шпигувала для росіян за ТЦК і Нацгвардією – фото

Киянку затримано під час "дорозвідки" біля Головного управління НГУ

Фото: СБУ

У Києві затримано жінку, підозрювану у зборі даних для росіян про Головне управління Національної гвардії та базування об’єктів територіальних центрів комплектування і соцпідтримки у столиці. Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ заявила, що затримала фігурантку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля будівлі Головного управління Нацгвардії.

Жінка нібито мала підготувати й передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів і службових паркувань у периметрі оборонної установи.

За даними розслідування, аналогічну інформацію вона збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.

Надалі ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів і повітряних ударів по столиці України.

Затримана – завербована росіянами місцева 36-річна фрилансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала її через знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.

У разі виконання ворожих завдань жінка сподівалася на "евакуацію" до Росії через треті країни, стверджують в СБУ.

Киянка отримала підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі її заарештовано, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



