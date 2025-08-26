СБУ: В Киеве задержана фрилансер, которая шпионила для россиян за ТЦК и Нацгвардией – фото

Киевлянка задержана во время "доразведки" возле Главного управления НГУ

Фото: СБУ

В Киеве задержана женщина, подозреваемая в сборе данных для россиян о Главном управлении Национальной гвардии и базировании объектов территориальных центров комплектования и соцподдержки в столице. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ заявила, что задержала фигурантку "на горячем", когда она проводила доразведку возле здания Главного управления Нацгвардии.

Женщина якобы должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения.

По данным расследования, аналогичную информацию она собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева.

В дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины.

Задержанная – завербованная россиянами местная 36-летняя фрилансер. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала ее через знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с РФ.

В случае выполнения вражеских задач женщина надеялась на "эвакуацию" в Россию через третьи страны, утверждают в СБУ.

Киевлянка получила подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она арестована, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.



