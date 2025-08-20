СБУ: Херсонец готовил прорыв диверсантов России на правобережье

Захватчики хотели зайти в тыл Силам обороны, но подозреваемого задержали на опережение, заявила спецслужба

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявлял о задержании херсонца, которого подозревают в подготовке прорыва российских диверсионно-разведывательных групп на правобережье области.

Спецслужба пишет, что предотвратила новые попытки войск РФ зайти в тыл Сил обороны на юге Украины – фигурант задержан на опережение.

Следствие установило, что для прорыва российских ДРГ подозреваемый должен был собрать разведданные о территории в прибрежной зоне и системе охраны оборонительных объектов, расположенных вблизи Днепра.

Скриншот: СБУ

После получения этой информации захватчики планировали проникнуть на правобережье Херсонщины, а уже после этого передовые группы должны были закрепиться на занятых позициях до подхода основных сил российской группировки с временно оккупированной части области, объясняет СБУ.

"По материалам дела, вражеским агентом, который должен был разведать эти данные, оказался 37-летний херсонец, попавший в поле зрения российского ГРУ [военной разведки], когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Во время сбора данных он обходил прибрежную территорию, где фиксировал локации Сил обороны. Кроме того, мужчина выспрашивал дополнительные сведения у местных жителей под видом бытовых разговоров в торговых заведениях", – рассказали правоохранители.

Они отмечают, что киберспециалисты СБУ пошагово задокументировали разведывательную активность подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – заключают в спецслужбе.