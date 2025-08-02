Россия ударила КАБом по мосту в Херсоне, жителей призывают эвакуироваться – видео
Россия в Херсоне повредила автомобильный мост к микрорайону Корабел. Глава областной военной администрации Александр Прокудин показал последствия удара и призвал местных жителей эвакуироваться.
Враг около 18:00 атаковал Херсон авиацией, сбросив две управляемые авиабомбы. В результате атак повреждены автомобильный мост, три частных дома и многоэтажка. Также затруднена логистика, из-за чего сложно будет завезти продовольствие и прочее.
Кроме этого, враг повредил газопровод, поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".
"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в том числе по проживанию... Наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются осуществить любые действия, будут уничтожены немедленно", – отметил Прокудин.
В телемарафоне руководитель городской военной администрации Ярослав Шанько отметил, что поврежденный мост – единственный до микрорайона Корабел, по которому могут ездить авто. По его словам, сам мост не разрушен – повреждено только дорожное полотно.
Чтобы узнать детали эвакуации жители могут позвонить в областной контакт-центр: 0800 101 102 или 0800 330 951.
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