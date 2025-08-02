Россия ударила КАБом по мосту в Херсоне, жителей призывают эвакуироваться – видео

Этот мост – единственный автомобильный к микрорайону Корабел, из-за этого затруднена логистика

Поврежденный мост в Херсоне (скриншот видео Херсонская ОГА)

Россия в Херсоне повредила автомобильный мост к микрорайону Корабел. Глава областной военной администрации Александр Прокудин показал последствия удара и призвал местных жителей эвакуироваться.

Враг около 18:00 атаковал Херсон авиацией, сбросив две управляемые авиабомбы. В результате атак повреждены автомобильный мост, три частных дома и многоэтажка. Также затруднена логистика, из-за чего сложно будет завезти продовольствие и прочее.

Кроме этого, враг повредил газопровод, поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива".

"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в том числе по проживанию... Наши военные контролируют ситуацию. Оккупанты, которые попытаются осуществить любые действия, будут уничтожены немедленно", – отметил Прокудин.

В телемарафоне руководитель городской военной администрации Ярослав Шанько отметил, что поврежденный мост – единственный до микрорайона Корабел, по которому могут ездить авто. По его словам, сам мост не разрушен – повреждено только дорожное полотно.

Чтобы узнать детали эвакуации жители могут позвонить в областной контакт-центр: 0800 101 102 или 0800 330 951.