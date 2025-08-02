Росія вдарила КАБом по мосту в Херсоні, мешканців закликають евакуюватися – відео

Цей міст – єдиний автомобільний до мікрорайону Корабел, через це ускладнено логістику

Пошкоджений міст у Херсоні (скриншот відео Херсонська ОВА)

Росія в Херсоні пошкодила автомобільний міст до мікрорайону Корабел. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін показав наслідки удару та закликав місцевих мешканців евакуюватися.

Ворог близько 18:00 атакував Херсон з авіації, скинувши дві керовані авіабомби. Внаслідок атак пошкоджено автомобільний міст, три приватні будинки та багатоповерхівку. Також ускладнено логістику, через що складно буде завезти продовольство та інше.

Окрім цього, ворог пошкодив газогін, тому деякий час мікрорайон буде без "блакитного палива".

"Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання... Наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно", – зазначив Прокудін.

У телемарафоні керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що пошкоджений міст – єдиний до мікрорайону Корабел, по якому можуть їздити авто. За його словами, сам міст не зруйновно – пошкоджено лише дорожнє полотно.

Щоб дізнатися деталі евакуації мешканці можуть зателефонувати до обласного контакт-центру: 0800 101 102 або 0800 330 951.