У Херсонській області розширили зону евакуації: перелік населених пунктів

До зон евакуації увійшли райони, які постійно знаходяться під російськими обстрілами та дроновими атаками

Херсон (Ілюстративне фото: Укрінформ)

В Херсонській області розширили перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми, повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Шанько.

За словами керівника ОВА, за підсумками проведення Ради оборони Херсона 24 липня було ухвалено рішення оновити перелік населених пунктів, з яких оголошено обов'язкову евакуацію населення.

У Херсонській громаді обов'язковій евакуації підлягають:

← селище Інженерне;

← Комишанський старостат;

← Садівський старостат;

← Антонівський старостат.

Також обов'язковій евакуації підлягають деякі райони у самому Херсоні:

← мікрорайон Корабел (Острів);

← мікрорайон Янтарний-1;

← мікрорайон Янтарний-2;

← вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська;

← всі вулиці та провулки нижче до Дніпра.