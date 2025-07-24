У Херсонській області розширили зону евакуації: перелік населених пунктів
В Херсонській області розширили перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми, повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Шанько.
За словами керівника ОВА, за підсумками проведення Ради оборони Херсона 24 липня було ухвалено рішення оновити перелік населених пунктів, з яких оголошено обов'язкову евакуацію населення.
У Херсонській громаді обов'язковій евакуації підлягають:
← селище Інженерне;
← Комишанський старостат;
← Садівський старостат;
← Антонівський старостат.
Також обов'язковій евакуації підлягають деякі райони у самому Херсоні:
← мікрорайон Корабел (Острів);
← мікрорайон Янтарний-1;
← мікрорайон Янтарний-2;
← вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська;
← всі вулиці та провулки нижче до Дніпра.
- Росіяни регулярно атакують Херсон та правобережжя області. Так, 9 липня вони вбили дроном однорічного хлопчика та поранили бабусю дитини у селі Правдине. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що захисникам вдалося знищити окупантів, відповідальних за цю атаку.
- 23 липня міська військова адміністрація повідомила у відповідь на запит LIGA.net, що станом на другу половину липня російські окупанти, використовуючи авіабомби й дрони, поранили та вбили людей у Херсоні більше, аніж за весь 2024 рік.
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