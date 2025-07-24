В Херсонской области расширена зона эвакуации: список населенных пунктов
Херсон (Иллюстративное фото: Укринформ)

В Херсонской области расширен список населенных пунктов, подлежащих обязательной эвакуации. В эти зоны запрещен въезд семьям с детьми, сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Шанько.

По словам главы областной военной администрации, по итогам заседания Совета обороны Херсона 24 июля было принято решение обновить список населенных пунктов, из которых объявлена обязательная эвакуация населения.

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В Херсонской громаде подлежат обязательной эвакуации:

← поселок Инженерное;

← Камышанская старостатская управа;

← Садовская старостатская управа;

← Антоновская старостатская управа.

Также подлежат обязательной эвакуации некоторые районы в самом Херсоне:

← микрорайон Корабел (Остров);

← микрорайон Янтарный-1;

← микрорайон Янтарный-2;

← улицы Андрея Орлова, Греческая, Соборная, Перекопская;

← все улицы и переулки ниже Днепра.

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