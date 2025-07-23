За семь месяцев РФ убила и ранила дронами и КАБами больше людей в Херсоне, чем за 2024 год

Из-за российских обстрелов с ноября 2022 года в областном центре пострадали 3189 человек, 441 погиб

Иллюстративное фото: Укринформ

По состоянию на вторую половину июля российские оккупанты, используя авиабомбы и дроны, ранили и убили людей в Херсоне больше, чем за весь 2024 год. Об этом свидетельствуют данные, которые городская военная администрация предоставила в ответ на запрос LIGA.net.

ГВА предоставила статистические данные, полученные от оперативно-спасательных служб, правоохранителей, медиков и органов военного управления.

Согласно им, первые пострадавшие и жертвы от применения КАБов и беспилотников зафиксированы в городе в 2024 году:

→ от авиабомб тогда пострадали 38 человек, от беспилотников – 512;

→ погибших от КАБов не было, жертвами дронов стали 34 человека.

С 1 января по 21 июля 2025 года ГВА приводит такую статистику:

→ от КАБов пострадало 57 человек, от дронов – 682;

→ жертвы – 5 и 42 лиц соответственно.

Данные о пострадавших и погибших от авиабомб и БпЛА появляются в статистике с 2024-го, до этого раненые и жертвы из-за обстрелов оккупантов фиксировались только в категории "другое".

Статистика по этой категории следующая:

→ с 20 ноября (Херсон был освобожден 11-го числа) по 31 декабря 2022 года было 136 пострадавших и 60 погибших;

→ в 2023 году – 813 раненых и 162 жертвы;

→ в 2024 году – 616 пострадавших и 89 погибших;

→ с начала 2025-го и до 21 июля – 335 раненых и 49 погибших.

В целом, согласно этим данным, с ноября 2022 года в Херсоне пострадали 3189 человек, 441 погиб.