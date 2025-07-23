За сім місяців росіяни вбили і поранили дронами й КАБами більше людей у Херсоні, аніж за весь 2024-й

Через російські обстріли з листопада 2022 року в обласному центрі постраждали 3189 людей, 441 загинув

Ілюстративне фото: Укрінформ

Станом на другу половину липня російські окупанти, використовуючи авіабомби й дрони, поранили та вбили людей у Херсоні більше, аніж за весь 2024 рік. Про це свідчать дані, які міська військова адміністрація надала у відповідь на запит LIGA.net.

МВА надала статистичні дані, отримані від оперативно-рятувальних служб, правоохоронців, медиків та органів військового управління.

Згідно з ними, перші постраждалі та жертви від застосування КАБів і безпілотників зафіксовані у місті у 2024 році:

→ від авіабомб тоді постраждали 38 людей, від безпілотників – 512;

→ загиблих від КАБів не було, жертвами дронів стали 34 людини.

З 1 січня до 21 липня 2025 року МВА наводить таку статистику:

→ від КАБів постраждало 57 людей, від дронів – 682;

→ жертви – 5 та 42 осіб відповідно.

Дані щодо постраждалих та загиблих від авіабомб і БпЛА з'являються у статистиці з 2024-го, до цього поранені та жертви через обстріли окупантів фіксувались лише у категорії "інше".

Статистика за цією категорією наступна:

→ з 20 листопада (Херсон був звільнений 11-го числа) до 31 грудня 2022 року було 136 постраждалих та 60 загиблих;

→ у 2023 році – 813 поранених та 162 жертви;

→ у 2024 році – 616 постраждалих та 89 загиблих;

→ з початку 2025-го і до 21 липня – 335 поранених і 49 загиблих.

Загалом, згідно з цими даними, з листопада 2022 року у Херсоні постраждали 3189 людей, 441 загинув.