За сім місяців росіяни вбили і поранили дронами й КАБами більше людей у Херсоні, аніж за весь 2024-й
Станом на другу половину липня російські окупанти, використовуючи авіабомби й дрони, поранили та вбили людей у Херсоні більше, аніж за весь 2024 рік. Про це свідчать дані, які міська військова адміністрація надала у відповідь на запит LIGA.net.
МВА надала статистичні дані, отримані від оперативно-рятувальних служб, правоохоронців, медиків та органів військового управління.
Згідно з ними, перші постраждалі та жертви від застосування КАБів і безпілотників зафіксовані у місті у 2024 році:
→ від авіабомб тоді постраждали 38 людей, від безпілотників – 512;
→ загиблих від КАБів не було, жертвами дронів стали 34 людини.
З 1 січня до 21 липня 2025 року МВА наводить таку статистику:
→ від КАБів постраждало 57 людей, від дронів – 682;
→ жертви – 5 та 42 осіб відповідно.
Дані щодо постраждалих та загиблих від авіабомб і БпЛА з'являються у статистиці з 2024-го, до цього поранені та жертви через обстріли окупантів фіксувались лише у категорії "інше".
Статистика за цією категорією наступна:
→ з 20 листопада (Херсон був звільнений 11-го числа) до 31 грудня 2022 року було 136 постраждалих та 60 загиблих;
→ у 2023 році – 813 поранених та 162 жертви;
→ у 2024 році – 616 постраждалих та 89 загиблих;
→ з початку 2025-го і до 21 липня – 335 поранених і 49 загиблих.
Загалом, згідно з цими даними, з листопада 2022 року у Херсоні постраждали 3189 людей, 441 загинув.
- Росіяни регулярно атакують Херсон та правобережжя області. Так, 9 липня вони вбили дроном однорічного хлопчика та поранили бабусю дитини у селі Правдине. Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що захисникам вдалося знищити окупантів, відповідальних за цю атаку.
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