Украинские защитники ликвидировали оккупантов, убивших годовалого ребенка на Херсонщине

Фото с последствиями атаки по селу Правдиное 9 июля (Фото: Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина)

Украинские защитники ликвидировали российских операторов дронов, причастных к смерти годовалого ребенка в селе Правдино на Херсонщине 9 июля. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине... В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", - сообщили военные.

Защитники установили, что беспилотник "Молния" для удара россияне запустили из временно оккупированного города Голая Пристань, в нем же военные определили месторасположение экипажа захватчиков в пятиэтажном нежилом доме.

Операторы Сил обороны в четыре приема направили пять FPV-дронов на соответствующий этаж - и после ударов из этого дома больше не было запусков российских беспилотников, отметил Генштаб.

Голая пристань - город на Днепре, оккупированный в 2022 году. Правдино - село неподалеку от админграницы с Николаевской областью к северо-западу от города. Расстояние между населенными пунктами - около 32 километров (дальность полета "Молнии" - 40 км).

Карта: Deepstate (Правдино - белая отметка, обведенная красным)