Россия убила дроном годовалого ребенка в Херсонской области
9 июля российские оккупанты обстреляли село Правдино в Херсонской области. В результате обстрела погиб мальчик, которому было всего год и два месяца, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Эти детские игрушки, разбросанные ударной волной, принадлежали Дмитрику, которому было всего год и два месяца. Сегодня его убила Россия – безжалостно и целенаправленно", – написал Прокудин.
Россияне обстреляли частный дом, где ребенок находился со своей прабабушкой.
- 4 апреля россияне нанесли удар рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, среди них девять детей.
- В ООН назвали атаку на Кривой Рог самым массовым убийством детей с начала полномасштабной войны.