Россия убила дроном годовалого ребенка в Херсонской области

9 июля российские войска нанесли удар дроном по частному дому в Херсонской области, где находился ребенок

Последствия атаки (Фото: t.me/olexandrprokudin)

9 июля российские оккупанты обстреляли село Правдино в Херсонской области. В результате обстрела погиб мальчик, которому было всего год и два месяца, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Эти детские игрушки, разбросанные ударной волной, принадлежали Дмитрику, которому было всего год и два месяца. Сегодня его убила Россия – безжалостно и целенаправленно", – написал Прокудин.

Россияне обстреляли частный дом, где ребенок находился со своей прабабушкой.