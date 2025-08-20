СБУ: Херсонець готував прорив диверсантів Росії на правобережжя

Загарбники хотіли зайти у тил Силам оборони, але підозрюваного затримали на випередження, заявила спецслужба

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання херсонця, якого підозрюють у підготовці прориву російських диверсійно-розвідувальних груп на правобережжя області.

Спецслужба пише, що запобігла новим спробам військ РФ зайти у тил Сил оборони на півдні України – фігуранта затримано на випередження.

Слідство встановило, що для прориву російських ДРГ підозрюваний мав зібрати розвіддані про територію у прибережній зоні та систему охорони оборонних обʼєктів, розташованих поблизу Дніпра.

Скриншот: СБУ

Після отримання цієї інформації загарбники планували проникнути на правобережжя Херсонщини, а вже після цього передові групи мали закріпитися на зайнятих позиціях до підходу основних сил російського угрупування з тимчасово окупованої частини області, пояснює СБУ.

"За матеріалами справи, ворожим агентом, який мав розвідати ці дані, виявився 37-річний херсонець, що потрапив у поле зору російського ГРУ [воєнної розвідки], коли публікував антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. Під час збору даних він обходив прибережну територію, де фіксував локації Сил оборони. Крім того, чоловік випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом побутових розмов у торговельних закладах", – розповіли правоохоронці.

Вони зауважують, що кіберфахівці СБУ покроково задокументували розвідувальну активність підозрюваного й затримали його за місцем проживання.

Фігурантові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", – підсумовують у спецслужбі.