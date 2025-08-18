В Киеве взорвался "военный" пикап – фото

На парковке в Подольском районе взорвалась машина, покрашенная под военную

Фото: Полиция Киева

В Подольском районе Киева взорвался автомобиль. Об этом сообщили столичная полиция и Киевская городская государственная администрация.

По предварительной информации, это произошло в результате детонации неизвестного устройства. Пострадал владелец транспортного средства.

В КГГА уточнили, что взрыв произошел на парковке возле жилого дома на пассажирском сиденье.

По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю.

Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

Как видно по фото, речь идет о пикапе, покрашенном в цвет хаки.