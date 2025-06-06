В Одесской области взорвался автомобиль, погиб человек

Нацполиция Украины (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Одесской области взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в полиции региона.

Взрыв произошел в Березовском районе области. Правоохранители отметили, что информация о пострадавших уточняется. На место взрыва выехали следователи и криминалисты.

В сети распространяется информация, что автомобиль мог принадлежать военному Территориальному центру комплектования и соцподдержки. Взрыв якобы произошел у поселка Донская Балка.

Однако данные требуют официального подтверждения или опровержения.

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