В Одесской области взорвался автомобиль, погиб человек
В Одесской области взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в полиции региона.
Взрыв произошел в Березовском районе области. Правоохранители отметили, что информация о пострадавших уточняется. На место взрыва выехали следователи и криминалисты.
В сети распространяется информация, что автомобиль мог принадлежать военному Территориальному центру комплектования и соцподдержки. Взрыв якобы произошел у поселка Донская Балка.
Однако данные требуют официального подтверждения или опровержения.
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