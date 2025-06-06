В Одеській області вибухнуло авто, загинула людина

Нацполіція України (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В Одеській області вибухнуло авто, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомили в поліції регіону.

Вибух стався в Березівському районі області. Правоохоронці зазначили, що інформація щодо потерпілих уточнюється. На місце вибуху виїхали слідчі та криміналісти.

В мережі шириться інформація, що авто могло належати військовому Територіального центру комплектування та соцпідтримки. Вибух нібито стався біля селища Донська Балка.

Однак дані потребують офіційного підтвердження або спростування.

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