В Одеській області вибухнуло авто, загинула людина
В Одеській області вибухнуло авто, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомили в поліції регіону.
Вибух стався в Березівському районі області. Правоохоронці зазначили, що інформація щодо потерпілих уточнюється. На місце вибуху виїхали слідчі та криміналісти.
В мережі шириться інформація, що авто могло належати військовому Територіального центру комплектування та соцпідтримки. Вибух нібито стався біля селища Донська Балка.
Однак дані потребують офіційного підтвердження або спростування.
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