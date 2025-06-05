У Києві здетонував невідомий предмет – двоє постраждалих

Фото: поліція Києва

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху у Дарницькому районі Києва, через який постраждали двоє осіб. Про це повідомили у столичній поліції.

За попередніми даними, у сміттєвому баку здетонував невідомий предмет – травмовано місцевого жителя, який проходив повз, також постраждав охоронець будинку.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки, правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Фото: поліція Києва