У Києві здетонував невідомий предмет – двоє постраждалих
Фото: поліція Києва

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху у Дарницькому районі Києва, через який постраждали двоє осіб. Про це повідомили у столичній поліції.

За попередніми даними, у сміттєвому баку здетонував невідомий предмет – травмовано місцевого жителя, який проходив повз, також постраждав охоронець будинку.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки, правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Фото: поліція Києва
Фото: поліція Києва
  • 2 червня СБУ повідомила, що правоохоронцям вдалося запобігти серії нових терактів у Києві та затримати місцевого безробітного, який готував підриви авто військових.
  • 5 червня спецслужба повідомила, що Росія намагається завербувати українців, видаючи себе за СБУ, – це нова тактика ворога. У пріоритеті тепер не лише підлітки, а й люди похилого віку.
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