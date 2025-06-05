У Києві здетонував невідомий предмет – двоє постраждалих
Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху у Дарницькому районі Києва, через який постраждали двоє осіб. Про це повідомили у столичній поліції.
За попередніми даними, у сміттєвому баку здетонував невідомий предмет – травмовано місцевого жителя, який проходив повз, також постраждав охоронець будинку.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки, правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.
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